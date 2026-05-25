5月も後半に入り東京都内でも暑さ、初夏を感じる日が続いている。気象庁が19日に発表した3か月予報によると、6〜8月の平均気温は北日本で高い確率60％、東・西日本と沖縄・奄美で高い確率70％だ。今年も暑い夏になる確率が高い。また長い夏になる可能性も高そうだ。▼暑い日に何を食べるか。辛いものを食べたくなる時もある。辛いものには発汗による体温調節や食欲増進といった効果が期待できる。辛いものを食べたくなるのは理に