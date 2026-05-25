愛犬と信頼関係を築く方法がわからない… 初めて犬をお迎えする人や、今まで飼育経験の少ない人は、子犬をお迎えしたばかりの時期に「信頼関係を築かないと」と焦りがちです。しかし、具体的に信頼関係を築く方法がわからないと悩む人は少なくありません。 ごはんやお世話、スキンシップはしていても、人間の言葉を話せない犬との“心の距離”が見えにくいからこそ悩んでしまいますよね。このように信頼関係が築けている