全日本はちみつ協同組合（水谷友彦理事長＝写真）は21日、都内のホテルで通常総会を開催した。当日は、日本養蜂協会、全国はちみつ公正取引協議会、全国ローヤルゼリー公正取引協議会、日本蜂蜜輸入商社協議会など蜂産品団体が来賓として出席した。水谷理事長は総会前に挨拶し「円安為替、ナフサ問題がボディブローになり、経営環境は二重苦、三重苦となっている。必然的に価格改定せざるを得ないが、値上げによる需要冷え込み