アーティスト兼プロデューサーのZICO（ジコ）による「Any Song」が、Spotifyで累計2億ストリーミング再生を突破した。ZICOのデジタルシングル「Any Song」は、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、2026年5月24日時点の累計再生回数が2億回を超えた。これはZICOにとって、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）をフィーチャリングに迎えた「SPOT! (feat. JENNIE)」に続く2曲目の2億ストリーミング達成曲となる。「Any