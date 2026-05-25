管理栄養士のゆきぼむです。今回は、せいろを使って作る「鶏むね肉のせいろ蒸し」を紹介します。パサつきがちな鶏むね肉もせいろで蒸せばしっとりやわらかく仕上がりますよ。簡単に作れるので、せいろ初心者の方にもおすすめ。蒸し鶏を美味しく楽しむ、たれレシピも2つ紹介します。【詳細】他の記事はこちら鶏むね肉のせいろ蒸しを作るのにかかる時間約15分鶏むね肉のせいろ蒸しのカロリー・鶏むね肉のせいろ蒸し 約208kcal／1人分