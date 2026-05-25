冷たい飲み物を置いたあと、テーブルにできる水滴の輪っか。毎回ふき取るのは面倒なので、結露対策としてコースターを使っている人も多いかと思います。ダイソーには、家中のあちこちで使い回しやすいコルク雑貨があります。深さのある形状で水分を受け止めやすく、アクセサリー置きやミニ植物のトレーとしても活躍しますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：深型コルクコースター価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径1