エアアジアグループは、「LET'S タイランドセール」を5月25日から31日まで開催する。設定路線は以下の通り。プーケットやクラビ、チェンマイ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は5月25日から12月31日まで、一部対象外となる日もある。受託手荷物と座席指定、機内食がセットになった「バリューパック」が最大30％割引になる。公式ウェブサイト・アプリからの予約に限り、1回のみ予約変更手数料が無料と