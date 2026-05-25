日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナルに「ロンハーマン イセタン羽田ストア」を4月29日にオープンした。飛行機を間近に望む開放的な店内では、ウィメンズウエアやアパレルグッズを中心に、ジュエリーやコスメなども取り揃える。オープンを記念した店舗限定アイテムも用意している。ロンハーマンカフェ初となるレモンケーキスタンドを5月2日、イートインスペースを備えたカフェを5月16日にオープンした。場所は、第1ターミ