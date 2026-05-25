ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『フェイシャルスティック（T型）』は、従来のスパチュラの進化版ともいえる優秀なアイテム。指を使わず、クリームを衛生的に少量ずつ取り出せるので、ネイルの間に入り込む不快感はなし。また、反対側はマッサージに活用できる実用性の高さも魅力です。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フェイシャルスティック（T型）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダ