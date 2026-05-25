お風呂に入る元気はないけれど、頭のベタつきやニオイだけはなんとかしたい。そんな日って意外とありますよね。ダイソーでは、水なしで使えるシャンプーシートが100円で手に入ります。スポーツ後にもおすすめで、外出先でもサッと使いやすいアイテムです。汗をかきやすい時期は、1つ持っておくと快適に過ごせますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャンプーシート 25枚価格：￥110（税込）サイズ（約）：140mm×200mm