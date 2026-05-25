明治時代を舞台に、人々の感情や時代の空気感を丁寧に描くNHK連続テレビ小説『風、薫る』。男性俳優たちが演じるキャラクターや存在感にも関心が高まっています。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキ