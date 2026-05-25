任期満了にともない現職と新人の2人が立候補した珠洲市長選挙は24日、投票が行われ、現職の泉谷満寿裕さんが6期目の当選を果たしました。珠洲市長選挙は開票の結果、現職の泉谷満寿裕さんが4270票を獲得、新人で元市議の浦秀一さんに2000票あまり差をつけ、6選を果たしました。泉谷満寿裕さん「市民の皆さまとともに復旧を進めそしてより魅力ある最先端の復興を必ず成し遂げてまいります。身を粉にしてこの4年間取り組んでまいりま