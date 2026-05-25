「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン味」ブルボンと全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）は、生産者と消費者をつなぎ、日本の産地をみんなで応援するブランド“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン味」を5月26日に期間限定で発売する。「フェットチーネグミPREMIUM大分県産マリンレモン味」は、“フェットチーネグミ”の弾む噛みごこちに、大分県佐伯市特産