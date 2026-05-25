赤城乳業は、「ガリガリ君はちみつレモン」を5月26日から発売する。「ガリガリ君はちみつレモン」は、暑くなる季節に向けて、爽やかな味わいとすっきりとした後味にこだわった氷菓とのこと。イタリア産レモン果汁を使用し、爽やかな酸味を表現した。隠し味にりんご果汁を加えることで、ガリガリ君らしい甘酸っぱいバランスに仕上げている。また、はちみつを使用することで、はちみつの香りを活かしながら、透明感のあるやさしい甘