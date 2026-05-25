「アールグレイ ロイヤルミルクティー ショコリキサー」ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「アールグレイ ロイヤルミルクティー ショコリキサー」を、6月5日から全国のショコリキサー取扱店で販売する。「アールグレイ ロイヤルミルクティー ショコリキサー」は、アールグレイの華やかな香りが広がる、ロイヤルミルクティー味のショコリキサー。スリランカ産の茶葉を100％使用。ベルガモ