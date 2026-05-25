歌手の千昌夫（79）が23日、自身のインスタグラムを更新。娘＆息子の近影を“顔出し”で披露し、「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」などと反響を呼んでいる。【写真】「美男美女」「お美しい!!御家族ですね」次女＆次男の仲良し2ショット披露の千昌夫最近の投稿では、妻や子どもたち、孫たちなど、家族とのプライベートショットをたびたび紹介している千。この日は「次女ダニエラ次男ローレンス 姉弟で仲良く食事会」