ことしの出水期を前に、去年8月の記録的大雨からの復旧・復興本部会議が開かれ、内水氾濫に対する取り組み状況などが20日、報告されました。■木村敬知事「来たる出水期、起きてはいけない災害に、平時のうちからしっかり備えてまいりましょう」去年8月の記録的大雨では、災害関連死を含む6人が死亡し、今も1人の行方が分かっていません。また、住宅への浸水被害は8500棟を超え、熊本県内の広い範囲に大きな被害がありました。排水