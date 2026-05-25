◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)この試合をもってチームを離れるDeNAのビシエド選手へ相川亮二監督が試合後に思いを語りました。1−0と1点リードの7回、代打のコールがされると、球場から大歓声。温かい拍手の中でビシエド選手が打席に入ります。ベンチの仲間たちも拍手でビシエド選手を送り出しました。ヤクルト先発の奥川恭伸投手に変化球で追い込まれると、最後は高めのストレートにバットが空を切