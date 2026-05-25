元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音（46）が、24日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身の“大好物”を明かした。同番組で、天星術の星ひとみ氏から朝型の性格を指摘されると、柚希は「同期とかと会うのは、朝ご飯を集まりの会にしてます」と告白。「一番相性が良いのは、おにぎりと味噌汁」との見解には、「“宝塚おとめ”っていう、タカラジェンヌが全員載って