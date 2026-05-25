武豊（57）、坂井瑠星（28）が25日、都内でダービーのPRイベントに出席。JRA年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（33）、見上愛（25）らとトークを展開した。ジャスティンビスタでダービー初Vに挑む坂井は「ダービー当日が誕生日なんです。ここまで3、2着ときているので、今年は1着です」と話すと、武豊が「そんなに甘くないよ（笑い）」と軽妙な返し。会場の笑いを誘った。歴代最多の6勝を挙げる武豊は今