女優上坂樹里（20）が25日、都内でローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。6月1日から放送されるテレビCMに、「新ハピろー！ファミリー」としてともに出演する梅沢富美男（75）ヒコロヒー（36）川栄李奈（31）佐野勇斗（28）と登場。ローソンのCMは今作から初登場となり、「自分が映っているのがびっくりで、うれしい」と喜んでいた。同キャンペーンでは、商品の具材や重量を、創業51周年にちなんで51％増量