25日午前の木原稔官房長官の記者会見で、米中首脳会談で習近平国家主席が高市総理を名指しで批判したとする報道についての質問が出た。【映像】木原長官、「習氏の名指し批判」報道に回答する瞬間記者が「今月行われた米中首脳会談で、習近平国家主席が日本の防衛力強化の取り組みについて『新型軍国主義』などと指摘して高市総理を名指しで批判し、トランプ大統領が『高市総理は素晴らしい指導者だ』と擁護したと報道されてい