「老後を考えるなら、民間賃貸よりURや都営住宅のほうが安心なのでは？」と考える人は少なくありません。特に年金生活を意識し始める年代になると、毎月の住居費を少しでも抑えたいと感じる方が増えます。 UR賃貸住宅や都営住宅は、民間相場と比べて住居費を抑えやすいケースもあるほか、更新料が不要であることなどから、老後の住まいとして注目されています。 しかし、「高齢になってからでも申し込めるのか