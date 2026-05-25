失業によって収入が途絶え、生活保護の利用を検討し始めた際、「所有している車をどう扱うべきか」で悩む人もいるかもしれません。 特に、地方では通勤や通院、買い物に車が欠かせないケースも少なくありません。実は、生活保護では原則として車の保有は認められていませんが、一定の条件を満たせば例外的に所有が認められる場合があります。 この記事では、車を処分する必要がある理由や、例外として認められ