2026年5月22日公開となったシリーズ7年ぶりの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は北米において初週末3日間で約8,200万ドルを記録。メモリアルデーを含む4日間では約1億200万ドルに達する見込みで、全世界では約1億6,500万ドルの発進となった。 この数字をどう見るべきか。まず、単純な初動興収としては、ディズニーによるルーカスフィルム買