※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 「サクラチル」という現実から始まる、ほろ苦い春がある。「志望していた大学に現役合格できなかった。そんな挫折感を抱いて予備校生になったとしても、そこで豊かな人間関係を築くこともできるし、青春だってしていい。高校生でも大学生でも社会人でもない、浪人生という不安定で微妙な立場の人たちにささやかな光を当てる小説を書きたいと思いました」『飛距離の