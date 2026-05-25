Prime Videoの大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」シーズン5の最終話より、衝撃的な結末を迎えたホームランダー役のアントニー・スターが、あのシーンの撮影準備に挑む特殊メイクの様子を公開した。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。 「ザ・ボーイズ」最終回となるシーズン5第8話『血と骨』では、スー