この記事の画像を見るちょっとだけ物事の見方を変えてみたら、あなたが今持っているストレスや悩みが軽減されるかもしれない。SNSで話題になり書籍化された『夫をかわいい女の子にしてみたら』（もぐ/KADOKAWA）は、そんな面白い試みを夫に対して行った妻によるノンフィクションコミックだ。家事も育児も満足に手伝ってくれない夫にモヤモヤしていた妻が、意外とかわいいものや甘いものが好きな面を持つ彼に対し、「もし夫がか