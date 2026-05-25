平祐奈と丸山隆平のバディ感がクセになる 平祐奈と丸山隆平が、ダブル主演を務める刑事ドラマ『FOGDOG』。そこでの二人の個性豊かな演技は、一度見たらクセになること間違いなしだ。本作は、人の顔が識別できない症状"相貌失認"を抱える警察官・狗飼錐(平 祐奈)と、検挙率はナンバーワンだが暴力沙汰で捜査一課を追われ"未解決事案総合対策管理室(通称：みかん部屋)"に異動してきた刑事・猿渡響(丸山 隆平)がタッグを組み、不