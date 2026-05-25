ボーイズグループMBLAQ出身の俳優イ・ジュンが、学生時代の壮絶な生活苦を告白し、応援の声が多数寄せられている。去る5月24日、tvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、公式YouTubeチャンネルを通じて、「ゴキブリを避けるために、こっそり学校の練習室に住んでいた高校生イ・ジュン」というタイトルの動画を公開した。【写真】「外見重視、絶対に年下」イ・ジュンの結婚条件公開された動画には、来る5月27日、韓国