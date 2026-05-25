SEVENTEENが、日本で18万人のファンと特別な時間を過ごした。SEVENTEENは5月23日〜24日、京セラドーム大阪で「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING ‘YAKUSOKU’」を開催。チケットは早々に完売し、2日間で約8万人のファンを動員した。【写真】「愛しています」ミンギュ、日本でファンと交流！これに先立ち、5月13日〜14日に東京ドームで行われたファンミーティングには、約10万人が来場していた。現地に足を運べなかったファンも、