カジュアルイタリアンチェーン「カプリチョーザ」は、創業48周年を記念したキャンペーン「カプリチョーザ 大創業祭」を開催する。第1弾として、6月4日から7月9日までの毎週木曜日ディナータイム限定で、創業当時から親しまれている看板スパゲティ4種のダブルサイズを30%オフで販売する。対象となるのは、「トマトとニンニクのスパゲティ」「カルボナーラ」「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」「黒胡椒を効かせたあさりの