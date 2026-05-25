プロ３年目の今季は開幕から先発ローテーションを守っているＤｅＮＡ・石田裕太郎投手（２４）。交流戦はルーキーだった２４年にデビュー２連勝を飾るなど相性のいい舞台。さらに今年は、ソフトバンクに電撃移籍した元女房役・山本祐大捕手（２７）との“初対決”にも注目が集まりそうだ。＊＊＊＊＊＊デュプランティエ、コックスの離脱などで台所事情が厳しいＤｅＮＡ先発陣の中で、石田裕はエース左腕の東と２人で