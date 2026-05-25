山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 岡山県備前市出身で、ドジャースの山本由伸投手（27）が5月25日（日本時間）のブルワーズ戦で先発登板し、7回までに7本のヒットを許すも、3奪三振、1失点におさえる好投を見せました。試合は5対1でドジャースが勝利し、山本投手は今季4勝目を挙げました。