歌手・千昌夫（７９）が次女と次男を公開し、反響が寄せられている。千は２５日までにインスタグラムで「次女ダニエラ次男ローレンス姉弟で仲良く食事会」とつづり、仲むつまじい２人の姿をアップ。「アット言う間に大人に。＃姉＃弟」と成長をかみしめた。フォロワーからは「まことに美しい遺伝子が素敵」「美しい家族」「お二人とも素敵」「やはり美男美女」「ママに似たのかな？」との声が上がっている。１９７