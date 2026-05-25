実力者たちの復活が土俵に波乱を巻き起こすか。【もっと読む】安青錦の故障は必然だった？24日の千秋楽は、4敗力士を含めた7人が賜杯を争う大混戦。結果、3敗の大関霧島（30）と小結若隆景（31）がそれぞれ4敗の宇良、藤凌駕を順当に下し、賜杯は両者に絞られた。優勝決定戦では若隆景が立ち合いから一気に大関を押し出し、2022年3月場所以来となる2度目のV。優勝インタビューでは、「うれしく思います」「一番一番、自分ら