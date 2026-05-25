アルピナの新章を告げるデザインスタディ ビジョンBMWアルピナ｜Vision BMW Alpina 2025年をもって、BMWアルピナブランドがそれまでのアルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーペン社からBMWグループに移管されたのはご存知のとおり。2026年からはBMWグループ内のエクスクルーシブブランドとして新たなスタートを切った。BMWグループはアルピナを愛する人々にとっての意味を深く理解し