俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が24日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）に出演。ダイエットを決意した瞬間を語った。【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわにこの日は美容家・MEGUMIが『日曜日の初耳学』に降臨。10年で1000以上の美容法を試して、たどり着いた「究極のダイエット＆美容術」を熱血指導。明日からすぐ真似できる超実践的メソッドを伝授した。