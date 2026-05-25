＜25日（月）の天気＞梅雨前線は沖縄付近に停滞し、本州付近は高気圧に覆われています。沖縄では梅雨空が続く一方で、北海道〜九州は広く晴れるでしょう。肌寒くなった先週末から一転、各地で夏の暑さになっています。西日本や東日本では30℃前後まで上がるところも多く、熱中症に注意が必要です。特に湿度も高い沖縄では熱中症のリスクが高く、八重山地方には全国で今年初めて熱中症警戒アラートが発表されています。屋外・屋内問