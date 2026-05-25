NPB(日本野球機構)は25日、パ・リーグの追加試合日程を発表しました。試合が追加されたのはソフトバンク対ロッテ戦。9月11日(金)の18時プレーボール予定と発表されました。4月26日に鹿児島で行われた試合が2回裏時点で雨天ノーゲームとなっており、この振替試合として行われます。この試合では初回にロッテ・西川史礁選手が先制ソロを放つ場面も。“幻のホームラン”となりましたが、振替試合での“打ち直し”なるか注目です。当初