ABCテレビの岩本計介アナウンサー（50）が22日に放送されたABCラジオ『岩本・西森の金曜日のパパたち』（毎週金曜後3：00〜5：38）に出演し、『おはよう朝日です』卒業後の現在の仕事について語った。【写真】『おは朝』卒業後、元気な姿の岩本計介アナ放送前にスタッフから「声出ますか？」と心配されたという岩本アナは「週に1回の放送なんで…」とアナウンサーとして声を出す機会が少なくなっていると言う。それに対して