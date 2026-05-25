会合で有権者の飲食代などの一部を支払ったとして、岡山県警は25日、公選法違反（寄付行為）の疑いで、岡山県吉備中央町の山本雅則町長（67）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は2023年に同県倉敷市で開かれた後援会の懇親会で、有権者の飲食代などの一部を支払った疑い。