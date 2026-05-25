兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害され、１９日に遺体で見つかった事件で、遺体発見前の１６日夜、住居・職業不詳大山賢二容疑者（４２）（殺人容疑で指名手配）が同県高砂市内の路上で寝ているところを通報され、警察官に「人を殺した」などと話していたことが、捜査関係者への取材でわかった。しかし、会話がかみ合わず、県警は大山容疑者を以前、住んでいた家の近くに送り届けたという。殺害されたのは、いずれも無職の田中