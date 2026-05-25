大相撲夏場所で22年春場所以来2度目の優勝をした小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が25日、東京・両国国技館で一夜明けの会見に臨んだ。「少し疲れました。精神的、肉体的に。あまり眠れなかった」。12勝を挙げて大関昇進への起点にすると同時に、大関・霧島との優勝決定戦も制した。苦笑いで振り返ると帰宅後、沙菜夫人、4人の子供たちから「“優勝、おめでとう”と言ってもらえてうれしかった」と明かした。春場所中に右肘を痛め