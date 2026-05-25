2027年4月に新潟市で開校を予定している県内初の「公立の夜間中学校」で、入学希望者などに向けた説明会が開かれました。初めて開かれた「新潟市立新星中学校」の学校説明会には21人が参加しました。 新星中学校は県内で初となる公立の夜間中学校で、2027年4月に新潟市中央区の明鏡高校内に開校する予定です。入学対象は義務教育を受けるべき年齢を過ぎた人のうち、様々な理由で義務教育を修了していない人や不登校などで十分