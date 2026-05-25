5月31日に投開票される「新潟県知事選挙」の期日前投票の中間状況が発表され、24日までの投票率は9.03パーセントと前回選に比べ高くなっています。県知事選挙の期日前投票は5月15日から始まりました。県の選挙管理委員会によりますと24日までの10日間、期日前投票を利用した有権者は16万1440人で有権者全体に占める期日前投票率は9.03パーセントでした。前回の県知事選挙の同じ時期と比べると投票者は2万179人増加、投