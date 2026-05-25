小田原の交通が円滑に！城山多古線・小田原山北線のバイパス約1kmが6月27日に開通神奈川県が整備を進めてきた都市計画道路の城山多古線および小田原山北線。この区間について小田原市は、同市久野から穴部地内に至る約1.0kmのバイパス区間が2026年6月27日に開通すると発表しました。これにより全長約3.1kmの事業が完了し、小田原市中心部へのアクセス向上と防災力の強化が図られます。当該区間に並行する現在の県道74