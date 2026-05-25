俺はソウマ（24）。彼女のナミ（24）とは大学のときからの付き合いです。彼女は、まわりの友だちや自分と比べると、すごく大人びていました。自分のことは自分でやるのはもちろん、できないことも人に頼らずに1人で頑張ってしまうタイプ。話を聞いてみると、ナミの両親について自分には理解できない面が多々ありました。ナミは自分のことは自分でせざるを得なかった環境だったのかな、と感じたのです。さらにナミの両親に違和感を