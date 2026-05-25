118年ぶりの刑法改正。「懲らしめ」から「立ち直り」へ――拘禁刑導入の最前線に潜入した。 【画像】殺人犯にインタビュー、山形刑務所にカメラが潜入 1000人近くの受刑者が収容されている山形刑務所。 昨年度、118年ぶりに刑法が改正・施行され、これまでの「懲役刑」がなくなり「拘禁刑」が導入された。 法改正によって、刑務所の内側はどう変わるのか。刑務官、そして受刑者の声から、新たな転換期を迎え