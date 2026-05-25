明治安田J1百年構想リーグ、V・ファーレン長崎は、23日にアウェーで京都サンガFCと対戦し0-1で敗れました。 地域リーグラウンドの最終戦を白星で飾りたいV・ファーレンは前半、京都の猛攻に苦しむ展開に 32分、コーナーキックからピンチを迎えますが 守護神・後藤が好セーブ。スコアレスで試合を折り返します。 しかし、後半6分に失点するとその後も果敢にゴールを